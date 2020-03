Qazaxıstan koronavirus epidemiyasına görə Cənubi Koreya və İrana uçuşları məhdudlaşdırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Qazaxıstanın baş sanitar həkimi Jandarbek Bekşin verib.

Bildirilib ki, Cənubi Koreyaya aviareyslərin sayının azaldılması nəzərdə tutulub.

Eyni zamanda martın 1-dən etibarən İrana da aviareyslər müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.



