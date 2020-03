Fevralın 24-də görkəmli neftçi Rauf Əşrəf oğlu Kərimov dünyasını dəyişib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Kadr, rejim və informasiya texnolgiyaları üzrə vitse-prezidenti Xalik Məmmədov məlumat verib.

R.Kərimov Azərbaycan Neft emalı sənayesində koks istehsalının ən yaxşı bilicilərindən biri və Azərbaycan Prezidentinin fəxri təqaüdçüsü olub.



Rauf Kərimov



