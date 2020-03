Cənubi Koreyada koronavirusla mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində qanunvericiliyə dəyişiklik edilib.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, ölkədə karantin rejimini pozanlara qarşı cəzalar sərtləşdirilib.

Xəstəxanaya yerləşdirilmə və ya karantin rejiminin pozulmasına görə tətbiq edilən 3 milyon von (2 400 ABŞ dolları) məbləğində cəriməni 1 ilədək azadlıqdan məhrumetmə və 10 milyon von (8 200 ABŞ dolları) cərimə ilə sərtləşdirilir”, - Cənubi Koreya Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib.

Xatırladaq ki, Cənubi Koreyada koronavirusdan ölənlərin sayı 12-yə çatıb, yoluxanların sayı isə 1 261 nəfərdir.



