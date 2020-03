Bu gün 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımından 28 il ötür.

Publika.az xəbər verir ki, sənət adamları sosial şəbəkədə soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıb, bunla bağlı paylaşımlar edib. Onlar şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan fotolar yayımlayaraq, ürək sözlərini bölüşüblər.

Xalq artistləri Aygün Kazımova, Faiq Ağayev, Nazakət Teymurova, Aygün Bayramova, Mənsum İbrahimov və başqaları Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif postlar paylaşıb.

