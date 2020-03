Daxili İşlər Naziriyində yeni təyinat olub.

Milli.Az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmri ilə polis kapitanı Əliyev Rüstəm Qəhrəman oğlu Dəmir Yolu Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Sabunçu rayon şöbəsinə rəis təyin edilib.

Rüstəm Əliyev bunadək Sabunçu rayon Narkotiklərlə mübarizə bölməsinin rəisi işləyib.

