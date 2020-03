Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov Sulutəpə qəbiristanlığında torpağı tapşırılıb. O, həyat yoldaşı Rəna Ibrahimovanın məzarı yanında dəfn olunub.

Dəfn mərasimində çox sayda insan iştirak edib. (musavat.com)

