Ötən gün koronavirus şübhəsilə karantinə alındığı deyilən dünya şöhrətli aktyor Ceki Çanın komandası açıqlama verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin karantinə alınması barədə yayılan xəbərlərin yalandır.

Qeyd edək ki, C.Çanın Honk-konqun şimalında yerləşən restoranların birində virus daşıyıcısı şəxslərlə eyni məkanda olması ilə bağlı karantinə aldığı bildirilirdi.

Milli.Az

