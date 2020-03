Fevralın 27-28-də Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda UEFA-nın "Klubların Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Fair Play”i mövzusuna həsr olunmuş regional seminarı keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, tədbirdə AFFA-nın Lisenziyalaşdırma qrupunun üzvləri Bəhram Dadaşov və Aynur Abdullayeva iştirak edəcəklər.

Seminarda klubların lisenziyalaşdırılması və maliyyə məsələlərini əhatə edən mövzular müzakirə olunacaq.



