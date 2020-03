"Vətənimin köz tutmayan yarası..." - FOTO

Ermənilərin Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımdan 28 il ötür.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, dəhşətli faciə ilə əlaqədar ölkəmizdə hər il fevralın 26-da soyqırım qurbanlarının xatirəsi anılır. Bunla bağlı məşhurlar da sosial şəbəkədə paylaşımlar edib. Onlar şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan fotolar yayımlayaraq, ürək sözlərini bölüşüblər.

Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edənlər arasında Xalq artistləri Aygün Kazımova, Mənsuz İbrahimov, Nəzakət Teymurova, müğənnilər Xatirə İslam, Niyam Salami, Elvin Abdullayev, Ceyhun Əliyev, Roza Zərgərli, aparıcılar Zaur Baxşəliyev, Afaq Gəncəli və başqaları yer alıblar.

Milli.Az

