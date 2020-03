Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, ilk gün bir qarşılaşma keçiriləcək. İlk oyunda səfərdə "Reyncers"ə 2:3 hesabıyla uduzan "Braqa" Şotlandiya təmsilçisi ilə evdə qarşılaşacaq.

Mərhələnin digər oyunları fevralın 27-də keçiriləcək.

Avropa Liqası, 1/16 final mərhələsi, cavab oyunu

21:00 "Braqa" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya)

İlk oyun: 2:3

Milli.Az

