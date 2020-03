Xalq artistləri Xocalıya həsr olunmuş filmdə - VİDEO

Xalq artistləri Qurban İsmayılov və Həmidə Ömərova Xocalı faciəsinə həsr olunan qısametrajlı filmdə çəkilib.

Publika.az xəbər verir ki, “Həsrət” adlanan ekran işinin müəllifi Rüfət Şahbazovdur.

Film vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişənlərə ithaf olunub. Ekran işinin məqsədi tamaşaçını bu həsrətin atmosferinə salıb filmdə olan fikirləri çatdırmaqdır. İllər əvvəl doğulduğu torpaqlardan məcburi köçkün olan iki yaşlı insan şəhid olmuş oğullarının məzarını və doğma torpaqlarını ziyarət etmək üçün hər il yola düşür. Lakin bir neçə kilometr uzaqdan bu ziyarəti edib geri qayıdırlar. Vətən həsrəti çəkən iki yaşlı insan torpaqlarının erməni işğalından azad olmasını arzu edirlər... Və inanırlar...

Ekran işində həmçinin, Əməkdar artistlər Elnur Kərimov, Rasim Cəfər, aktrisalar Zülfiyyə Qurbanova və Mənsurə Əhmədova da rol alıb.

Qeyd edək ki, filmin baş prodüserliyi Amiran Babayevə məxsusdur.

