Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış "Ana harayı” abidəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə eks-prezident Ayaz Mütəllibov da iştirak edib.



O mərasimində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə də görüşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



