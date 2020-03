Xocalı 28 il əvvəl... - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, işğalçı ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımın 28 ili tamam olur.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın "Lenta.ru" saytı illərdir arxivində saxladığı Xocalı qətliamını əks etdirən fotoları dərc edib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağdakı dayaqları

Azərbaycan hərbçisi evə məktub yazır

Atışmadan sonra Xocalı xarabalıqları



Qızıl Xaç İşçiləri Xocalıya hücum zamanı şəhid olanların cəsədlərini Ağdama aparırlar

Xocalıda həlak olanların cəsədləri



Xocalı faciəsi qurbanlarının dəfn mərasimi



Ağdamdakı meyitxanada Xocalı faciəsi qurbanları üçün tabutlar



Azərbaycanlı qadın Xocalıda qətlə yetirilən qohumlarının məzarında



Erməni qüvvələrinin hücumu zamanı evlərindən qaçan azərbaycanlı qaçqınlar

Mərhumun cəsədinin ritual yuyulması



Ağdam meyitxanasında ölənlərin cəsədlərinin müəyyənləşdirilməsi



Faciədən sonra Xocalı xarabalıqları



Azərbaycanlılar faciə qurbanlarını dəfn edirlər



Müsəlman qadın Xocalıda müsəlman qohumlarını dəfn etməyə hazırlaşır

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.