Vaxt başa çatır: Ərdoğan ELAN ETDİ - İdlibin hava məkanına girmək üçün...

Suriyanın İdlib şəhərində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ən böyük problemi hava məkanından istifadə edə bilməməkdir.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının Böyük Millət Məclisi qrup toplantısındakı çıxışında deyib.

“İdlibdə ortaya çıxan humanitar fəlakətin qarşısını ala bilmək üçün meydanda aktiv müdaxilələr daxil olmaqla, hər yolu sınayırıq. Tələbimiz rejimin hücumlarını sonlandırıb müşahidə məntəqələrimizdən uzaqlaşdırmaqdır. Rusiya humanitar həssaslığı qəbul etmək istəmir. Müşahidə məntəqələrimizi mühasirəyə alanlara verdiyimiz müddət başa çatır. Hazırda ən böyük sıxıntımız hava məkanından istifadə edə bilməməkdir. İnşallah, yaxın zamanda bunun da çarəsini tapacağıq”.

Qeyd edək ki, İdlib şəhərinin hava məkanına Rusiya ordusu nəzarət edir.

Zümrüd

