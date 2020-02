Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Milli Məclisə seçkilərin ümumi yekunlarına dair protokolu təsdiqlənməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bunu MSK katibi Mikayıl Rəhimov deyib.

O bildirib ki, bu gün yekun protokol Konstitusiya Məhkəməsinə verilib.

Qeyd edək ki, Milli Məclisə seçkilər fevralın 9-da keçirilib.(Report)

