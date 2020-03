“Səni sevirəm, sevgilim”.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Kənan Doğulu həyat yoldaşı Beren Saata sosial şəbəkədə yazıb. O, aktrisanın 36 yaşı tamam olması münasibətilə onu instaqramda təbrik edib.

Xatırladaq ki, cütlük 7 aylıq ayrılıqdan sonra münasibətlərinə bir daha şans verib.

