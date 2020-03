“İdlibdə baş verən humanitar böhranın qarşısını almaq üçün fəaliyyətimizi aktiv formada davam etdirəcəyik. Əsas tələbimiz hücumların dayandırılmasıdır. Suriyada rejim qüvvələrinin müşahidə nöqtələrimizin gerisinə çəkilmələri üçün verdiyimiz müddət fevralın sonunda bitir”.

“Report” “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədri olduğu hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlament fraksiyasının iclasında bildirib.

“Suriyada ən böyük problemimiz hava məkanından istifadə edə bilməməyimizdir. Yaxın zamanda bunun da çarəsini tapacağıq. Diplomatik kanallardan da istifadə edirik. Rejimi mütləq müəyyənləşdirdiyimiz hüdudlara geri çəkilməyə məcbur edəcəyik, Türkiyə olaraq bu məsələdə qərarlıyıq. İdlibdə geri addım atmayacağıq. Biz bu coğrafiyanın qonağı deyil, sahibiyik. Buna görə də geri addım atmayacağıq”, - R.T.Ərdoğan söyləyib.



