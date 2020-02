Tibb Universitetinin (ATU) dosenti Rəşid Mahmudov dünyanı vahiməyə salan yeni növ koronavirusların məhv olacağı tarixi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, R.Mahmudov bildirib ki, ən gec Novruz Bayramına qədər bu epidemiyanın qarşısı alınacaq:

"Maksimum bir aya qədər bu virusun qarşısı alınacaq. Martın ayının 25-nə kimi bu epidemiya məhv olacaq"

Rəşid Mahmudov əlavə edib ki, bütün virusların bir yaşama müddəti olur. Həmin müddətdən sonra onlar sıradan çıxır. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.