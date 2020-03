Türkiyənin İsparta vilayətində günlərdir axtarılan 3 gənc qızdan xəbər var.

Milli.Az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə Dənizli bölgəsində göründükləri deyilən 16 yaşlı Tuana Yıldız, 16 yaşlı Gülizar Soy və həmyaşıdları Buse Aydoğan İzmirin Konak qəsəbəsində tapılıblar.

3 şagird də tarixi "Saat Qülləsi" yaxınlığında üzə çıxıblar. Üzərlərindən şəxsiyyət vəsiqələri çıxmayan qızların polislər tərəfindən dindirilməsi davam edir.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

