"Koronavirus ABŞ-ın oyunudur, insanları qorxuya salırlar, əlimdə sənədlər var" - Türk professordan ŞOK İDDİA

Türkiyənin tanınmış iqtisadçı professoru, siyasi tarixçi Ramazan Kurtoğlu koronavirusla bağlı yeni iddialar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kurtoğlu bunu qonaq olduğu "Cnn Türk Masası" televiziya proqramında deyib:

"Yeni dünya düzəni qurulur. Bir oyundur bu. Amerikada iki universitet illərdir bir araşdırma aparırlar. Bu oyunun hər hansı bir məqamında ortaya bir virus atırlar. Əlimdə sənədlər var. Rəqəmsal dünyada bütün tədbirlərə baxmayaraq virusun yayılmasının qarşısını ala bilmirlər. Sonra serverləri bağlayaraq oyunu yenidən başladırlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.