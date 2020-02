Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəyə səfəri planlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycandan səfərdən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə bildirib.

Türkiyə Prezidenti deyib ki, Putinin martın 5-də İstanbula gəlməsi gözlənilir.

“Səfər çərçivəsində onunla iki və dördtərəfli görüşlərimiz olacaq”, - deyə o, əlavə edib.

