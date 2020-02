Hadi Rəcəbli təkrar seçkiyə qatıla bilər: “Düşünürəm”

5-ci çağırış Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli parlamentə keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak edib-etməyəcəyinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Rəcəbli bildirib ki, bu barədə qərarını tezliklə açıqlayacaq.

"Hələlik qəti qərarım yoxdur. Düşünürəm", - deyə H.Rəcəbli bildirib.Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 fevral 2020-ci il tarixli iclasında Hadı Rəcəblinin lider namizəd olduğu 74 saylı Lənkəran Kənd Dairə Seçki Komissiyasında səsvermənin nəticələri ləğv edilib. Həmin dairədə pozuntuların olduğu bildirilib. Nəticəsi ləğv edilən 74 saylı dairədə təkrar seçkilər keçiriləcək. (azvision.az)

