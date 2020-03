Fərda Xudaverdiyev “Comedyxana” layihəsinin iştirakçıları ilə birlikdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş videoçarx hazırlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, komediya aktyorları Zəlimxan Yaqubun “Layla, Xocalım, layla” şeirini səsləndirib. Təsirli ifa sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib.

