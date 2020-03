Vyananın Yosefstadt dairəsindəki gimnaziyada təxliyə işləri görülüb.

“Report” "OE24"ə istinadən xəbər verir ki, məktəbin bir müəlliminin bu yaxınlarda İtaliyadan səfərdən döndüyünə görə, şagird və müəllim heyəti koronavirusa yoluxma təhlükəsi ilə təxliyə edilib.

Ötən gün Avstriyada ilk təsdiqlənmiş koronavirus hadisəsi üzə çıxıb. Belə ki, İnsbrukda yaşayan və bu yaxınlarda məzuniyyəti vətəndə keçirən italiyalı cütlüyün koronavirusa yoluxduqları məlum olub.



