Türkiyədə ''yeməli'' qum satılır - Maraqlı səbəb / FOTOLAR

Türkiyədə işbazlar maraqlı bir satış üsulu tapıblar.Pika sindromlu xəstələrə ''yeməli'' qum satışı əməlli başlı ticarətə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gilli torpaq yeyən Pika sindromlu insanlara qiyməti təqribən 35TL(9AZN) yə olan gilli torpağı 100 TL-yə (28 AZN)satırlar.

Əsasən orqanizmada mineral çatışmazlığı problemindən əmələ gələn xəstəliyə kömək olduğu düşünülən bu daşlar haqqında məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Mütəxəssislərin fikrincə, bu vəziyyət heç bir mineralın çatışmazlığını aradan qaldırmır.Əksinə böyüklərdə qəbizlik, bağırsaqlarda parazitlərə, civə zəhərlənməsi və hətta cinsi istəksizliyə səbəb ola bilər.

Pika sindromu uşaqlarda da müşahidə edilir. Əsasən ciddi nevroloji pozğunluqlara səbəb ola bilən Pika sindromu sosial-iqtisadi statusu və təhsili səviyyəsi aşağı olan cəmiyyətlərdə daha çox görünür.

Bu sindromun daşıyıcıları qeyri-qidaya ilk növbədə torpağın, gilin dadını yeməyə meyillənirlər. Bundan əlavə, kağız kömür, buz, kibrit başlıqları, ağartma, sement, təbaşir kimi əşyaları da saya bilərik. Madii imkansızlıq səbəbindən yaxşı qidalanmayan insanlarda faydalı elementlər azalır. Bu narahatlığı aradan qaldırmaq üçün qırmızı ət, balıq, yumurta, süd, qatıq, pendir kimi qidaların istehlakı mütləqdir. Həmçinin problemin həlli xalqın sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, təhsil vəziyyətinin yüksəldilməsi, yəni bu məsələdə cəmiyyətin maarifləndirilməsi və cəmiyyətin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə də mümkündür.

