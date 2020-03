Qan xərçəngindən əziyyət çəkən Ləmanın köməyə ehtiyacı var – FOTO

12 yaşlı Ləman Cəfərova Mahir qızı qan xərçəngindən əziyyət çəkir. Həkimlər balaca qızcığaza qorxunc B hüceyrəli limfoblast leykoz diaqnozu qoyub.



2019-cu ilin iyulundan etibarən Ləmanın müalicəsi xeyirxah insanların maddi dəstəyi ilə Minsk şəhərində yerləşən uşaq onkologiya mərkəzində başlayıb.



Müalicə prosesi çox ağırdır, külli miqdara vəsait tələb olunduğundan müalicəni davam etdirmək ailənin imkanı xaricindədir.



Ailə digər iki azyaşlı körpəni Bakıda qoyaraq 7 aydan artıqdır ki, Ləmanın müalicəsi üçün Minskdədir. Bu müddət ərzində aparılan müalicədən sonra ailənin maddi imkanı tükənib, Ləmanın valideynləri çıxılmaz vəziyyətdədir.



Ailə mərhəmətli və xeyirxah insanlardan Ləmanın sağalıb öz yaşıdları kimi məktəbə getməsi, bütövlükdə həyatı doya-doya yaşaması üçün kömək gözləyir. Ləmana yardım üçün açılmış kart hesabına kart və MilliOn ödəniş terminalları üzərindən də mədaxil etmək mümkündür.



+375298157754 (Atasının əlaqə telefonu)



+994503680511 WhatsApp



MilliÖn✓ Bank Xidmətləri✓ Kapital Bank✓ Kart hesabının artırılması✓



USD 4169 7579 2018 2064



AZN 4169 7579 1290 6967



EUR 4169 7579 1231 6472



XALİLOVA GULARA HUSEYNAGA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.