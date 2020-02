Xocalı faciəsinə ithaf olunan “Həsrət” filmi təqdim olundu

Vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişənlərə ithaf olunan, rejissor Rüfət Şahbazovun Xocalı faciəsinə həsr etdiyi “Həsrət” adlı qısametrajlı film təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekran əsərində məcburi köçkün həyatı yaşayan yaşlı ana və ata şəhid olmuş oğullarının məzarını ziyarət etmək üçün soyuq, qarlı bir gündə doğma torpaqlarına yola düşürlər.

Sürücü “Bura son dayancaqdır”- deyir. Valideynlər avtobusu tərk edirlər.

Dayanacağın kənarında oturan ana və ata şəhid oğullarını və doğma torpaqlarını yada salıb kövrəlirlər. Vaxt keçir və hava qaralır. Amma avtobus gəlmir.

