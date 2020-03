Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına fevralın 23-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələrinə görə Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsi ölkə birincisi olub.

Ali təhsil müəssisəsindən Milli.Az-a bildirilib ki, Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz mühəndisliyi ixtisasının V kurs tələbəsi Seymur Rəhimov qəbul imtahanında ən yüksək nəticə (95 bal) toplayıb.

O, Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalvr pilləsinə 2015-ci ildə 678 balla qəbul olub.

Milli.Az

