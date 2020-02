Xocalı sakininin qandonduran xatirələri: "Körpə düşdü kanala, adyala büküb qoydum..." / VİDEO

28 il öncə fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə Xocalı faciəsi kimi daxil olmuşdur. Xalqımız tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayət olunmuşdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu faciənin canlı şahidlərindən biri, Xocalı sakini Zəminə Nəsibovadır. Xocalı soyqırımı zamanı eşitmə qabiliyyətini itirən və illərlə övladlarının səsini eşitməyb möhtac qalan Zəminə xanım və anası acı xatirələrini bölüşüblər. Video-çarx "Nargis" fond tərəfindən hazırlanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

