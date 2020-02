90 milyard dollar sərvəti olan milyarder ilk smartfonunu aldı - FOTOLAR

Dünyanın ən varlı adamları siyahısında dördüncü yerdə qərar tutan Varen Bafet ilk smartfonunu alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın dördüncü varlı adamı, təxminən 90 milyard dollar sərvəti olan Varen Bufet nəhayət düyməli telefonunu dəyişmək qərarı verib. Onun bu qərarı hər kəsi təəccübləndirib.

89 yaşlı Bafet, "Apple"ın keçən ilin sentyabr ayında təqdim olunan "İphone 11" smartfonuna üstünlük verib. Bafet hal-hazırda "Apple"ın ən böyük səhmdarlarından biridir. Açıqlamalarının birində Bafet Stiv Cobsla bağlı xatirələrini paylaşıb:

"Stiv Cobs sağ olanda çox çalışırdı ki, mən özümə "İphone" telefonunu alım. O öləndən sonra onun yerini əvəzləyən Tim Kuk da ümid edirdi ki, mən "İphone" alacağam. Görünür bu seçimim onların ürəyincə olub''.

