"Qarabağ" klubunun bazasında Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbir

"Qarabağ"ın bazasında Azərbaycanın qan yaddaşının səhifələrindən olan Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə dair tədbir keçirilib.

"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin vitse-prezidenti Tahir Gözəl bu gün komanda ilə görüşüb.

Görüş faciə qurbanlarının xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayıb.

Daha sonra T.Gözəl həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində 28 il bundan əvvəl baş verən Xocalı faciəsi haqqında ətraflı danışıb və futbolçulara geniş məlumat verib.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.