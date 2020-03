Masallı rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə Təzəkənd kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, ailə münaqişəsi zəminində kişi həyat yoldaşını, qaynını və qayınanasını güllələyib. O daha sonra əlindəki silahla özünə atəş açıb.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb. Ölənlərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Əlavə məlumat veriləcək.

Xatırladaq ki, ilk xəbəri baku.ws saytı yazıb.



