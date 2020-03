İsrail səfirliyi Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik bildirib.

“İsrail həm şad, həm də belə kədərli günlərdə Azərbaycan xalqı ilə çiyin-çiyinə dayanır. Qurbanların xatirəsini yad etmək üçün bu gün Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümündə iştirak etdim”, - israilli diplomat “Twitter” səhifəsində yazıb.

Qeyd edək ki, bu gün Xocalı soyqırımından 28 il ötür. Minlərlə insan soyqırımı ilə əlaqədar anım mərasimində iştirak etmək üçün səhər tezdən Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin önünə toplaşıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.