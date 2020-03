AFFA Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatının Azarkeş Zonası ilə bağlı məlumat paylaşıb.

"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azarkeş Zonasında bileti olmayan fanatlar da iştirak edə bilərlər.

Bura müxtəlif məhsulların satışı ilə məşğul olacaq mağazalar və digər satış nöqtələri ilə yanaşı, pab və qida zonalarını da əhatə edəcək.

Azarkeş Zonasında qonaqlara müxtəlif əyləncə proqramları da təklif edilir. Canlı musiqi, ailələr üçün rəngarəng oyunlar və tədbirlər, eləcə də korporativlər üçün nəzərdə tutulan maraqlı proqramlar olacaq. Eyni zamanda burada oyunları canlı izləyə və AVRO-2020 haqqında ən son xəbərlərlə tanış ola bilmək üçün nəhəng LED ekranlar da quraşdırılıb.

Məkanda azyaşlı azarkeşlər də nəzərə alınıb. Onlar üçün batut attraksionları və əyləncəli master-klasslar da fəaliyyət göstərəcək.

Məkan: Yeni Bulvar ərazisi (Ağ şəhər)

Tarix: 12 İyun – 13 İyul

İş saatları: 14:00 – 01:00

QİDA VƏ İÇKİ BARƏDƏ TƏCHİZAT TƏLƏBLƏRİ SİYAHISI

Aşağıda göstərilən standartlar Azarkeş Zonasında qida və içki təchizatçısının icazəsi üçün əsas meyar kimi nəzərdə tutulub.

Azarkeş Zonasında fəaliyyətə başlamazdan əvvəl hər bir qida və içki podratçısı tədbirə qatılmaq və onun bir hissəsi olmaq üçün bütün lazımi sənədlərlə tanış olmalı və onları müvafiq qaydada hazırlamalıdır.

Qida və İçki təchizatçısı marka / restoran olduqda aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

Biznes qeydiyyatı lisenziyası;

AQTA lisenziyası;

Qida təhlükəsizliyi və sanitariya-gigiyena sertifikatı;

Sığorta siyasəti;

Yanğın təhlükəsizliyi sertifikatları;

Alkoqollu içkilərin satışı lisenziyası (Satış bazarı alkoqollu içkilərin satışına istiqamətlənibsə);

Qida və içki bazarında ən azı 3 illik aktiv iş təcrübəsi;

Beynəlxalq və ya yerli kütləvi tədbirlərdə təcrübə;

Bazarın təklifi əsasında doğru qida avadanlıqlarından istifadə (bu daha əvvəl digər vəziyyətlərdə sınaqdan keçirilib);

Tədbir zamanı böyük izdihamı qəbul etmək və onların tələbinə cavab vermək üçün lazımi qədər insan resursunun olması;

Saxlama və anbar sahəsi;

Qiymət siyasətinin Azarkeş Zonasının operatoru ilə müzakirə edilməsi;

Qənaətbəxş rəqəmsal əhatə və statistika (SM kanalları /offlayn).

Qida və İçki təhcizatçısı vasitəçi satıcı / distribütor olduqda:

Qida və içki bazarında nüfuzlu və tanınmış şirkət olmalıdır;

Azarkeş Zonasında satılması planlaşdırılan məhsulları təmsil edən bütün şirkətlərlə müqavilə bağlamaqda təcrübəsi olmalıdır;

Qidalar lisenziyalı və nüfuzlu şirkətlərdən alınmalıdır;

Qida logistikası sahəsi üzrə təcrübəyə malik olmalıdır;

Beynəlxalq və ya yerli kütləvi tədbirlərdə təcrübəyə malik olmalıdır;

Qida və içki bazarında ən azı 3 illik distribütorluq təcrübəsi olmalıdır;

Qiymət siyasəti təchizatçı ilə birlikdə müzakirə olunmalıdır.

Təchizatçı Qida və İçki İstehsalçısı olduqda:

Qida və içki bazarında nüfuzlu və tanınmış şirkət olmalıdır;

Özünəməxsus istehsal müəssisəsi olmalıdır;

Özünəməxsus mağazaları olmalıdır;

Bu cür tədbirlərdə iş təcrübəsinə malik olmalıdır;

Markanın fəaliyyətində ən azı 2 illik təcrübəsi olmalıdır;

Keyfiyyət sertifikatlarına malik olmalıdır;

Bütün növ lisenziyalara malik olmalıdır;

Qiymət siyasətini Azarkeş Zonasının operatoru ilə müzakirə etməlidir.

Ətraflı məlumat üçün: https://euro2020.affa.az

Qeyd edək ki, AVRO-2020-nin təqviminə əsasən, iyunun 13-də Bakı Olimpiya Stadionunda A qrupunun Uels - İsveçrə oyunu keçiriləcək. İyunun 17-də Türkiyə - Uels, iyunun 21-də isə İsveçrə - Türkiyə matçları Azərbaycan paytaxtında təşkil olunacaq. Bundan başqa, iyulun 4-də 1/4 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda gerçəkləşəcək. Uelslilər iyunun 21-də Romada İtaliya ilə qarşılaşacaqlar.

AVRO-2020-nin açılış matçında İtaliya və Türkiyə milliləri Romadakı “Olimpiko” stadionunda üz-üzə gələcəklər.



