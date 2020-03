Nazir: "Türkiyədə koronavirusa yoluxanlar yoxdur"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca deyib.

Nazir bildirib ki, hazırda infeksiyanın Türkiyəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür: "İrandan təxliyə olunan Türkiyə vətəndaşları arasında koronavirusa yoluxan yoxdur".

F.Qoca əlavə edib ki, Türkiyənin İranla sərhədindəki dörd sərhəd-buraxılış məntəqəsində səhra hospitalları fəaliyyət göstərəcək.

Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyə öz vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə başlayıb.

Milli.Az

