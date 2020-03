Yunanıstanda ilk dəfə COVID-19 yeni tip koronavirusuna yoluxma halı qeydə alınıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, faktı Yunanıstanın Səhiyyə Nazirliyi də təsdiqləyib.

Milli.Az

