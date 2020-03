Türkiyənin İstanbul şəhərində partlayış törətməyə hazırlaşan terrorçular saxlanılıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 8 PKK terrorçusu tutulub.

Eyni zamanda, 5 ünvanda 10 kq patlayıcı maddə, detonatorlar və silahlar aşkar edilib.

Milli.Az

