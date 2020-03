"Napoli" ciddi itkiylə üzləşib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Neapol təmsilçisinin futbolçusu Dris Mertens zədələnib. Bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb.

"Barselona" ilə Çempionlar Liqasının ilk oyununda (1:1) zədə alan belçikalı hücumçu 10 gün yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.

