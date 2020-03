"Yuventus" futbolçusu Paulo Dibala ilə müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir.

MilliAz qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Turin klubu argentinalı futbolçunu 2025-ci ilədək komandada görmək istəyir.



"Qoca sinyora"nın 26 yaşlı hücumçuya illik 9 milyon avro + bonus təklif etdiyi, Dibalanın isə bununla razılaşmadığı bildirilir. Onun klubdan illik 12 milyon avro məvacib tələb etdiyi qeyd olunub.



2015-ci ildən "Yuventus"un formasını geyinən Dibalanın klubu ilə 2022-ci ilədək müqaviləsi var.

Milli.Az

