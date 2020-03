Rusiya Premyer Liqasında mövsümün qalan hissəsində VAR-dan (Videotəkrar) istifadə ediləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, VAR sistemi mövsümün 2-ci yarısından etibarən qarşılaşmalarda tətbiq ediləcək.

Premyer Liqada mövsümün 2-ci yarısı fevralın 28-i başlayacaq.

Milli.Az

