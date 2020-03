Piyadanı vurub qaçan sürücü saxlanıldı

Saatlı rayonu ərazisində yol qəzasını törədərək hadisə yerindən yayınmaqda şübhəli bilinən sürücü X.Qasımov saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, fevralın 25-nə keçən gecə Saatlı rayonunun Çolpı kəndi ərazisində müəyyən edilməmiş avtomobillə kənd sakini N.Ağayev vurulub və o, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Saatlı RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yol qəzasını törədərək hadisə yerindən yayınmaqda şübhəli bilinən "QAZ-32213" markalı avtomobilin sürücüsü X.Qasımov saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.