Fransada yerli vətəndaş koronavirusdan ölüb.

Bu barədə BFM TV-də Fransa Baş Səhiyyə İdarəsinin direktoru Jerom Salomon məlumat verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ölüm faktı Parisdə qeydə alınıb.

Eyni zamanda, Fransada son 12 saat ərzində koronavirusa üç yoluxma hadisəsi olduğu bildirilib.

Hazırda ölkə ərazisində 16 nəfərin bu virusa yoluxduğu məlumdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.