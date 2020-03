Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Səhiyyə naziri Lukaş Şumovski "RMF FM" radiostansiyasının efirində deyib.

O bildirib ki, 11 min nəfər mövsumi qripdən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Nazir vurğulayıb ki, Polşada koronavirusa yoluxma halı qeydə alınmayıb.

Milli.Az

