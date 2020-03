Almaniyada bir hərbçi koronavirus şübhəsinə görə xəstəxanaya yerləşdirilib.

“Report” “Yeni Şafak”a istinadən xəbər verir ki, bununla əlaqədar Köln şəhərində yerləşən hərbi hissə bağlanaraq karantinə alınıb.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 770 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 81 279-dan çoxdur.



