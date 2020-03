Türkiyəli aktyor Can Yaman əsgərlikdən qayıdandan sonra İtaliyaya yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda koronavirusun yayıldığı şəhərdə verilişlərin birinə qonaq olub. Kanal rəhbərliyi Can Yamanı virusdan qorumaq üçün proqrama tamaşaçıların girişinə icazə verməyib.

Verilişdən sonra sənətçi 100 nəfərdən ibarət özəl seçilmiş fanatları ilə görüşüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.