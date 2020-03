Göyçay rayonunda yanğın hadisəsi baş verib.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Kürdəmiş kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini Şakir Əliyevə məxsus ikimərtəbəli ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Göyçay rayonunun yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Alovun digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb və yanğın söndürülüb.









