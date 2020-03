Nazir iddialara son qoydu - Türkiyədə koronavirus yoxdur

Türkiyədə koronavirusa rast gəlinməyib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Hoca açıqlama verib. O bildirib ki, İrandan gələn şəxslərin heç birində virus aşkarlanmayıb. Müayinələrinin nəticələri məlum olduqdan sonra onlar evlərinə buraxılıb. “Biz koronavirusla bağlı bütün hazırlıqları görmüşük deyən” - nazirin sözlərinə görə, sərhəd ərazilərdə mümkün yoluxma halları ilə bağlı səhra xəstəxanaları qurulub.

Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirusun olduğu barədə iddialar yayılmışdı.

Anar Türkeş

