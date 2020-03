"Bavariya"120 yaşı münasibətiylə fərqli forma təqdim edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Münhen təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. 120 illiyə həsr olunan formalar Bundesliqanın növbəti turunda "Auqsburq"la keçiriləcək ev oyununda istifadə oluncaq. Qarşılaşma martın 8-də olacaq.



