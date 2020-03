"Böyük dəbilqə" turunirinin beşqat çempionu Mariya Şarapova karyerasını başa vurub.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə rus tennisçi "Vanity Fair" jurnalında məlumat verib.

O, bu sözləri yazaraq tennisə vida edib: "Məni bağışlayın, tennis əlvida".

Milli.Az

