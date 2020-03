Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) müəllimi vəfat edib.

"Report" xəbər verir ki, ali təhsil müəssisəsinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasının müəllimi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Nazənin Sərdarlı 49 yaşında dünyasını dəyişib.

O, qan xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Qeyd edək ki, N.Sərdarlı 1971-ci il sentyabrın 12-də anadan olub. O, 1994-cü ildən BDU-da çalışıdı.

Allah rəhmət eləsin!







